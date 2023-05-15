Bayram havasında geçti

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sandık başındaydı. Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri akşam saat 17.00’ye kadar devam etti. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için adeta sandığa akın etti. Katılımın yüzde 88,7 olduğu seçimde 64 milyon 190 bin kişi tercihini ortaya koydu. İlk oyunu kullananlar da 100 yıllık çınarlar da seçme hakkını yerine getirmek üzere sabahın erken saatlerinde okuların yolunu tuttu.

UZUN KUYRUKLAR VARDI

Sandıklarının kapanmasına 1 saat kala bile sınıfların önünde uzun kuyruklar vardı. Her zamanki gibi sıra dışı kostümleri ve geleneksel kıyafetleriyle seçime renk katan vatandaşlar, dikkatleri üzerine topladı. Öte yandan hastalığı nedeniyle sandık başına gidemeyen vatandaşların ayağına seyyar sandıklar götürülürken hasta ve engelli seçmenler, ambulans ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi ile sandık başına gitti. Yoğun katılımın olduğu seçimlerde büyük bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşların oy kullandığı okulların bahçesinde adeta bir bayram havası vardı.

YÜZDE 88,7 KATILIM İLE REKOR

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. 2018 seçimlerinde yüzde 86,2 olan katılım dünkü seçimlerde yüzde 88,7 ile rekor kırdı.

Seçimle şahlanalım diye

Düzce’de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Beyciler Mahallesi’ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu’na atıyla ulaştı. Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, oyunu kullandı.

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, “Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur” dedi.

Togg ile evine bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, oyunu kullanan 100 yaşındaki Sultan Usanmaz’ı makam aracı Togg ile evine bıraktı. Büyükakın, ilçelerdeki sandıkları ziyaret etti. Darıca ilçesinde Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen Büyükakın, oğlunun yardımıyla buraya gelerek oyunu kullanan 100 yaşındaki Sultan Usanmaz ile sohbet etti. Büyükakın, daha sonra makam aracı olarak kullandığı Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile Usanmaz’ı evine bıraktı.

Görme engellilere özel şablon

Görme engelli seçmenler oylarını kendilerine özel geliştirilen şablonla kullandı. Niğde’de görme engelli Avukat Erdal Azgın (52) “Bu şablon uygulaması güzel oldu. Bu şablon yuvarlak deliklerden oluşuyor. Görme engelliler, oradaki sandık görevlilerinden, partilerin isimlerini ve sıralamalarını öğrenerek diledikleri oyu kullanabilirler” dedi.

Sandık onların ayağına geldi

Hastalığı nedeniyle sandık başına gidemeyen vatandaşlar, “seyyar sandık” uygulamasından faydalanarak oyunu kullandı. Kahramanmaraş Göksun’dan Yozgat’a gelen depremzede Nebi Karaca da onlardan biriydi. Tedavi gördüğü şehir hastanesi’ndeki odada tercihini yapan Karaca, “Daha önce seçim kuruluna müracaat etmiştim, onlar da kabul etti. Bugün de seyyar sandık hastaneye getirildi ve oyumu kullandım” diye konuştu.

Bizim de evimiz

Antalya’da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, oylarını kullandı. Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelerek Antalya’ya yerleşen ve vatandaşlık hakkını alan yabancılar da dün sandık başına gitti. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Ruslar için Antalya’nın önemli bir kent olduğunu ve ikinci evleri gibi gördüklerini söyledi. Balcı, “Yönetimde tercihte bulunabilmek çok kıymetli.” dedi.

Öz vatanda oy

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında oy kullandı. Ahıska Türkleri, Mimarsinan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Yavuzselim mahalleleri ile Bayırbağ köyünde kendileri için yaptırılan TOKİ konutlarında yaşamlarını sürdürüyor. Türk vatandaşlığına geçen 2 bin 888 Ahıska Türkü’nden yaklaşık 1500’ü, bulundukları mahallelerde sandık başına giderek oy kullandı. Güldane Merda “Öz vatanımızda oy kullandığımız için çok mutluyum” dedi.

Helal olsun teyzem!

Türkiye’nin dört bir yanındaki hasta ve engelli seçmenler, ambulans ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi ile sandık başına gitti. Diyarbakır’da İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuran Adem Karakoç, oy kullanacağı okula ekiplerce götürüldü. Kırıkkale’de Yenimahalle’deki evinden rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 71 yaşındaki Abdullah Öncü, ambulansla Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ne getirildi. Öncü, “Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Allah sağlık görevlilerini de başımızdan eksik etmesin. Daima var olsunlar.” dedi. İzmit’te yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Keriman Met (92) sedye ile geldiği okulda oyunu kullandı. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile oy vereceği sandığa götürülen Keriman Met’e, okuldaki diğer seçmenler ‘Helal olsun teyzem’ diyerek destekte bulundu.

Darülaceze’de seçim yoğunluğu

İhtiyaç sahibi ve yaşlılara kapılarını açan Darülaceze’nin sakinleri, kurum içinde kurulan 2 sandıkta oy kullandı. Okmeydanı’ndaki Darülaceze’de yaşayan sakinlerin oy kullanması için hastalık ve ihtiyaç durumlarına göre sırayla sandık başına getirildi Her yıl Anneler Günü nedeniyle yoğunluğun olduğu kurumda bu kez seçim yoğunluğu yaşandı ve ziyaretçi girişlerine izin verilmedi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 500 kişinin kaldığı binada, bunlardan 450’sine “oy kullanabilir” raporu verildiğini ifade etti. Ankara’da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de kurulan iki sandıkta huzurevi sakinleri oylarını kullandı.

Yüzyıllık çınarlarla bir seçim daha

Türkiye’nin 100 yaşını aşmış asırlık çınarları da sandık başındaydı. Gümüşhane’de 112 yaşındaki Güllü Doğan, oyunu yürüyerek geldiği sandıkta kullandı. Şehrin en yaşlı bireyi olan Güllü Doğan da çocukları ve torunlarıyla okula geldi. Doğan, “Allah o adama hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi. İstanbul’da 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar isimli vatandaş, Sarıyer’deki bir okulda oyunu kullandı. 100 yaşındaki Fatma nine, vatandaşlık görevini hiç aksatmadığını söyledi. Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.































