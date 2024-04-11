Bayram sabahında dualar Filistin'e

Türkiye'nin dört bir yanında dün bayram coşkusu vardı. İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti. Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Kurban Bayramı'nı burada karşıladı. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı. İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

TÜM CAMİLERDE KARDEŞLİK HUTBESİ

Bursa'daki tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu. Başkentte çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli ile Kocatepe camilerinde kıldı. Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle geldi. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Tüm camilerde "Ramazan Bayramı: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Günleri" konulu hutbe okunurken Filistinli mazlumlar için hep bir ağızdan dua edildi.

KONTEYNER KENTLERDE BAYRAM NAMAZI

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, bayram namazı nedeniyle camileri ve konteyner camileri doldurdu. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da depremzedeler, konteyner mescit ve camilere akın etti.

Mazlumun yanında yer alalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Şeyh Edebali Camisi'nde sabah namazına katıldı. Bayramların ülkeleri, dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında sevgi ve muhabbetin coştuğu günler olduğunu anlatan Erbaş, "Bayramlar, İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğinin zirve yaptığı vakitlerdir. Rabb'imizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek, bayramımız işte o zaman bayram olur." diye konuştu. Bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken, diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerinin acılarıyla hüzünlenmeleri gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Peygamber Efendimizin bizlere emriyle elimizden ne geliyorsa onu yapmaya gayret edelim. Dilimizden ne geliyorsa onu söylemekten çekinmeyelim. Ve kalbimizle her zaman Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin, dünyada nerede mazlum varsa onların yanında yer alalım." dedi.











