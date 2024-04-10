İstanbul'da bayram hazırlığı

Bayram namazı, İslam'da iki büyük bayram olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda kılınan özel bir namazdır. Bu namaz, bayramın ilk günü sabah namazından sonra, güneş doğduktan ve tam yükselmeden önceki bir zaman diliminde kılınır. Bayram namazının kılınış şekli genel olarak şöyledir: