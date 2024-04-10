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İstanbul'da bayram hazırlığı

Çarşılar Arife Günü bayram alışverişi yapanlarla doldu taştı. İstanbul’da alışverişin merkezi konumundaki tarihi Eminönü’nde şeker, çikolata ve kahve dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Baklavacılar da dün fazla mesai yapanlar arasındaydı.

04:00 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:52 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'da alışverişin merkezi konumundaki tarihi Eminönü çarşısı, Ramazan Bayramı arifesinde yılın en yoğun günlerinden birini yaşadı. Rengarenk şeker ve çikolata çeşitlerinin tezgahları süslediği çarşıda, vatandaşlar taze kavrulmuş Türk kahvesi satan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar çocuklarına bayramlık kıyafet almak için Mahmutpaşa'yı dükkan dükkan gezdi. Eminönü'ne gelen Abuzer Demir, "Geziyoruz, kahve aldık, şeker aldık. Bayramda evde torunları, çocukları bekleyeceğiz. Çikolata ikram edeceğiz, olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Baklava kuyruğu

Bayram ikramı için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde baklavacılarda kuyruk oluşturdu. Alışveriş sepetlerine şeker, çikolata, lokum eklemeyi ihmal etmeyen vatandaşlardan kimisi de 'Baklavasız bayram olmaz' dedi. Dün sabah ezanıyla birlikte baklava kuyruğuna girdi. Baklava işletmecileri talebe yetişmekte zorlandı.



#Ramazan Bayramı
#Aktüel
#Toplum
#İstanbul
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