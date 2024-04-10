İstanbul'da bayram hazırlığı

İstanbul'da alışverişin merkezi konumundaki tarihi Eminönü çarşısı, Ramazan Bayramı arifesinde yılın en yoğun günlerinden birini yaşadı. Rengarenk şeker ve çikolata çeşitlerinin tezgahları süslediği çarşıda, vatandaşlar taze kavrulmuş Türk kahvesi satan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar çocuklarına bayramlık kıyafet almak için Mahmutpaşa'yı dükkan dükkan gezdi. Eminönü'ne gelen Abuzer Demir, "Geziyoruz, kahve aldık, şeker aldık. Bayramda evde torunları, çocukları bekleyeceğiz. Çikolata ikram edeceğiz, olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.
Baklava kuyruğu
Bayram ikramı için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde baklavacılarda kuyruk oluşturdu. Alışveriş sepetlerine şeker, çikolata, lokum eklemeyi ihmal etmeyen vatandaşlardan kimisi de 'Baklavasız bayram olmaz' dedi. Dün sabah ezanıyla birlikte baklava kuyruğuna girdi. Baklava işletmecileri talebe yetişmekte zorlandı.