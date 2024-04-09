Meclis bayram sonrası yoğun mesaiye girecek

Soğuk baklava nasıl yapılr? Soğuk baklava tarifi, soğuk baklava şerbeti nasıl yapılır? Soğuk baklava son günlerde en çok tüketilen ve sevilen tatlılardan biri. Evde yapmak için soğuk baklava yapımında en çok merak edilen soğuk baklava şerbetinin hazırlanmasıdır. Soğuk baklava içine ne koyulur? Soğuk baklava sosu nasıl yapılır? Sütlü soğuk baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür? İşte detaylar...