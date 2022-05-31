Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin yeni gelişme: Bir şüpheli tutuklandı

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CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bakan Yanık'tan sert tepki: Kadınların meşruiyetini baltalamanıza izin vermeyeceğiz

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. İnfilae neden olan sözlere bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Özcan'ın sözlerinin ahlaksızca olduğunu belirten Tanık, "AK Parti teşkilatlarındaki kadınların gücünü ve meşruiyetini bu şekilde baltalamanıza izin vermeyeceğiz. Sürecin hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan takipçisi olacağım" dedi.