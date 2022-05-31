Gündem Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken, iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
Arşiv.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

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Şüpheliler hakkında çok sayıda suç kaydı var

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından sekiz kaydı bulunduğu bildirildi.

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