"Bedeli peşin ödendi" deyip bütün hizmetlerini ücretsiz yaptılar

"Şehitlerimizin, aziz hatıralarına saygı duymak ve onların mukaddes emanetleri olan ailelerinin yanında olmak adına işletmemizde şehit ailelerimize öncelik vermeyi borç bildik. Onlar bu vatan için en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini ve babalarını feda ederek en büyük bedeli zaten ödediler. Bizler de Halil İbrahim Sofrası olarak bu bilinçle yola çıkıyor, kapımızı ve gönlümüzü onlara sonuna kadar açıyoruz. Amacımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onların her daim yanında olduğumuzu göstermektir. Restoranımız sadece bir yemek hizmeti değil, sevginin, saygının ve vefanın buluştuğu gönül sofrasıdır. Tüm şehit ailelerimizi bu anlamlı sofrada ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyacağız. Soframızda gönlümüz de sizlere her zaman açıktır."