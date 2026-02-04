Yeni Şafak
Şehit polisinin ailesine ev hediye edildi: Kıymetli ailesine sahip çıkmak en önemli görevimiz

Şehit polisinin ailesine ev hediye edildi: Kıymetli ailesine sahip çıkmak en önemli görevimiz

22:374/02/2026, Çarşamba
AA
Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz
Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz

Adana'da hayırsever vatandaşların desteğiyle inşa edilen konut, şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine hediye edildi. Şehit ailesine evin teslim edildiği törende konuşan Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, "Şehidimizin ailesine sahip çıkmak en önemli görevimiz." ifadelerini kullandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine, Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev hediye edildi.

Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilen konut, Feke ilçesi Kaşaltı Mahallesi'nde düzenlenen törenle şehit ailesine teslim edildi.

Törende konuşan Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu belirtti.


"Şehidimizin ailesine sahip çıkmak en önemli görevimiz"

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şehidin kıymetli ailesine sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Şehidin babası Selim Akgül de destek veren herkese teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Akgül, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 2024 yılında uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu.



