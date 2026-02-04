“Babam olsaydı benimle oynardı” diyen çocuğa Belediye Başkanı’ndan kamyonla kar sürprizi

“Başkan amca, babam ben küçükken vefat etti. Eğer babam olsaydı kar yağdığında benimle kar oynardı. Belki siz benimle oynamak istersiniz.” dedi.

“Canım benim, sen istedin ben getirdim” sözleriyle bu özel isteği gerçeğe dönüştürdü. Okuldaki tüm öğrencilerin katıldığı kar topu oyununa Başkan Akdenizli de eşlik ederek çocukların sevincine ortak oldu.