“Babam olsaydı benimle oynardı” diyen çocuğa Belediye Başkanı’ndan kamyonla kar sürprizi

Başkan Akdenizli'den çocukların hayaline dokunan sürpriz.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve babasını küçük yaşta kaybeden Mesut Emir Işıklı’nın sosyal medyada paylaştığı duygusal çağrı karşılıksız kalmadı. Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, minik çocuğun “kar oynama” hayalini okul bahçesine kamyonla kar getirterek gerçeğe dönüştürdü.

“Babam Olsaydı Benimle Kar Oynardı”

Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu öğrencisi Mesut Emir, yayınladığı bir videoda Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli’ye seslenerek yürekleri ısıtan şu sözleri dile getirmişti:

“Başkan amca, babam ben küçükken vefat etti. Eğer babam olsaydı kar yağdığında benimle kar oynardı. Belki siz benimle oynamak istersiniz.” dedi.

Okul Bahçesine Kamyonlarla Kar Taşındı

Bu anlamlı çağrıya duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Önder Akdenizli, vakit kaybetmeden talimat vererek yüksek kesimlerden toplanan karları kamyonla okul bahçesine taşıttı. Okulun önüne gelen kar dolu kamyonu gören Mesut Emir ve arkadaşları büyük mutluluk yaşadı.

‘’Bir Dilek Daha Gerçek Oldu’’

Okul bahçesinde Mesut Emir ile bir araya gelen Başkan Akdenizli, küçük çocuğa sarılarak;

“Canım benim, sen istedin ben getirdim” sözleriyle bu özel isteği gerçeğe dönüştürdü. Okuldaki tüm öğrencilerin katıldığı kar topu oyununa Başkan Akdenizli de eşlik ederek çocukların sevincine ortak oldu.

Mesut Emir, hayalini gerçekleştiren “Başkan Amcasına” teşekkür ederken, okul bahçesinde oluşan bu anlamlı görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.


