Bedelli askerlik yerleri belli oldu: Milli Savunma Bakanlığı resmen ilan etti

Seda Ekinci
09:1722/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı ilan etti
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Yükümlüler ''2026 Bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt buldu. İşte 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve sevk tarihleri...

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bedelli Askerlik Sınıflandırma sonuçları açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."
2026 MSB Bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca askerlik şubelerinden de öğrenilebilecek.

-e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
-Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.
-Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.


