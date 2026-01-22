Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Yükümlüler ''2026 Bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt buldu. İşte 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve sevk tarihleri...
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bedelli Askerlik Sınıflandırma sonuçları açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca askerlik şubelerinden de öğrenilebilecek.