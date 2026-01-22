Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bedelli Askerlik Sınıflandırma sonuçları açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.