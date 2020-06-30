Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı: Terör saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, Gri Liste’de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

GÜNDEM Bedirhan bebeğin katilleri yakalandı

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018’de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

HAYAT Şehit Bedirhan bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı

Teröristle birlikte bir adet RPG-7 Roketatar, bir adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, bir adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, bir adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

OYNAT 02:08 Türkiye'yi yasa boğdu: Şehit bebeğinin yastığını bir an olsun bırakmadı Bebek katili PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi ve oğlunu kaybeden Mehmetçiğimiz ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun yastığını da bir an olsun elinden düşürmedi.

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