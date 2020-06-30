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Gündem Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı Terör saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist öldürüldü
ANKARA

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist öldürüldü

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı: Terör saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristin, 2018'de Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğunu açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA AA
Bedirhan bebek ve annesi, terör saldırısında şehit olmuştu.
Bedirhan bebek ve annesi, terör saldırısında şehit olmuştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, Gri Liste’de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

Bedirhan bebeğin katilleri yakalandı
GÜNDEM
Bedirhan bebeğin katilleri yakalandı
  • Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018’de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Şehit Bedirhan bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı
HAYAT
Şehit Bedirhan bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı

Teröristle birlikte bir adet RPG-7 Roketatar, bir adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, bir adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, bir adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Türkiye'yi yasa boğdu: Şehit bebeğinin yastığını bir an olsun bırakmadı
OYNAT 02:08
Türkiye'yi yasa boğdu: Şehit bebeğinin yastığını bir an olsun bırakmadı
Bebek katili PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi ve oğlunu kaybeden Mehmetçiğimiz ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun yastığını da bir an olsun elinden düşürmedi.


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