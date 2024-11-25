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Belediye kreşleri kapatılacak iddiası: İşin aslı ortaya çıktı

Belediye kreşleri kapatılacak iddiası: İşin aslı ortaya çıktı

14:3425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Belediyelere kreş ve anaokulu açma yetkisi veren kanununun dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP milletvekillerinin başvurusuyla AYM tarafından önce yürürlüğünün durdurulduğu sonra da iptal edildiği ortaya çıktı.
Belediyelere kreş ve anaokulu açma yetkisi veren kanununun dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP milletvekillerinin başvurusuyla AYM tarafından önce yürürlüğünün durdurulduğu sonra da iptal edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına dair karar verdiği ve konu hakkında resmi yazı gönderdiği iddialarına açıklama yapıldı. Açıklamada "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır." denildi. Öte yandan belediyelere kreş ve okul açma yetkisi tanıyan kanunun, 2007 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP milletvekilleri tarafından iptal ettirildiği ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada körüklenen 'kreşler kapatılıyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiası doğru değildir.


İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir.


Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.


Şayet, "okul öncesi eğitim kurumu" programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca “Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi" gerekmektedir."

Ahmet Necdet Sezer


CHP'liler iptal ettirmiş


Öte yandan sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve bazı gazetecilerin
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kreş açmayı yasakladı"
diyerek paylaştığı yazıda yer alan belediye kanununun CHP'liler tarafından 2007 yılında iptal ettirildiği ortaya çıktı.

Söz konusu kanun dönemin Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer
ve aralarında
Haluk Koç
ve
Kemal Kılıçdaroğlu
gibi isimlerinde bulunduğu 114 CHP milletvekilinin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti.


Bakan Tekin: Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belediyeye ait kreşlerin kapatılacağı iddiaları başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Tekin sosyal medyada körüklenen İBB'nin
'kreşler kapatılıyor'
iddiasıyla ilgili
"Bizim yazımızda kreşlerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir yazımız yok. Diyoruz ki Belediyeler ana okulu ya da ana sınıfı açamaz, bu yeni uygulanan bir durum değil."
dedi.

A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Kendi siyasi partisi içerisinde manipülasyon içinde. Mevzunun aslı şu; Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir, kreşle alakalı olamaz. Kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluğumuzun alanı dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, ya da şu kritere göre açın gibi bir şey söyleme durumumuz yoktur. Toplumu manipüle etmek için söylüyorlar, yalan söylüyorlar.

"Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok"


Biz bir yazı yazarken CHP ya da diğer partili diye bir yazı yazmayız. Mevzuat içeriğinde bir yazı yazarız. Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok. Bizim bahsettiğimiz anaokulları ve anasınıfları ile ilgili yazıdır.


"Belediye kanunun ilgili maddesini kendileri iptal ettirdi"


Bu metin CHP'nin anayasa mahkemesine yaptığı başvuruda Belediyelerin anasınıfı ya da anaokulu açmada verilen hakkı AYM'de iptal ettirmek için yaptıkları başvurudur. Belediyeler ana okulu açamazlar, açmamalıdır deniyor. Belediye kanunun ilgili maddesini iptal ediyor 2007'de. Bakanlığımız iptal kararı sonrası hiçbir belediyeye anaokulu açma yetkisi vermemiştir. O sebepten dolayı diyorum ki Özel ya da İmamoğlu ya kendi partilerinin ne yaptığını bilmiyorlar, ve ya okuduklarını anlamamışlar. Ya da okuduklarını anladılar ama işlerine gelmedikleri için yalan söylemeyi kendi siyasi rantları için doğru buldular. Yahut CHP kendi içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Bu tür yanlış bilgiler vererek kamuoyunda itibarı sarsılıyor.

"Yeni uygulanan bir durum değil"


Bizim yazımızda kreşlerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir yazımız yok. Diyoruz ki Belediyeler ana okulu ya da ana sınıfı açamaz, bu yeni uygulanan bir durum değil.

"Milli Eğitime devredebilirler"


Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. Yasal olarak böyle bir hakkınız yok deyip okulları kapatıyoruz. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. CHP, ilgili iptal davası için gerekçelerinden bir tanesi Belediyeler böyle bir okul yapabilirler bunları Milli Eğitime devredebilirler. Bizim sorunumuz yok. Okul yapıp bize devredebilirler.

"Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor"


Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor, bu konuda biz tamamen hukukun gereği olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip yazımızı yazdık. Resmi yazımız da buradadır. Anayasa kararına atıfta bulunarak ana sınıfının açılmasına yetkisi yoktur. CHP hukuku kendisine göre okuyor, bu tür ifadeyi kullanmasına acıdım.

"Kimseyi mağdur etmeyiz"


Öğrencilerimizin ve velilerimizin sorunlarını biz çözeriz. Kimseyi mağdur etmeyiz. 36 ay üzerindeki çocuklar bizim kapsamımızda. MEB'in denetim yetkisi bu okulun fiziki altyapısı, öğretmen her şey bizim bakanlığımızın denetimleri altındadır.

"Hukuka aykırı bir iş yapıyorlar"


Hukuka aykırı bir iş yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu ya da CHP'nin geleneğinde hukuk kavramı gibi başka kavramlar olduğu gibi kendi perspektiflerine göre yorumluyorlar. İmamoğlu'nun açıklaması da öyle bir şey.


#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Kreş
#Belediye

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