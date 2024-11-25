Belediye kreşleri kapatılacak iddiası: İşin aslı ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada körüklenen 'kreşler kapatılıyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiası doğru değildir.
Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir.
Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belediyeye ait kreşlerin kapatılacağı iddiaları başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.