Belediyeler gelip başvursun: İstanbul'da iki bölge belirlendi

İstanbul Valiliği proje ile ilgili çalışmalara başladı. Valilik, Kasım ayı başında 39 ilçe belediyesine yazı gönderdi. Yazıda Hayvanları Koruma Kanunu’na göre belediyelerin hayvanların rahat yaşamlarını temin etmekle ve tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonunu sağlamakla görevli olduğu hatırlatıldı. Yazıda bakımevi için alanı yetersiz olan belediyeler için Avrupa ve Anadolu yakalarında alan belirlendiği, alan isteyen belediyelerin başvuru yapmaları gerektiği dile getirildi. Projenin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Proje kapsamında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Anadolu yakasında Çekmeköy ile Şile arasını; Avrupa yakasında ise Çatalca Akalan bölgesini sokak hayvanları için inşa edilen potansiyel bakımevi alanları olarak belirlendi. Bu bölgelerde hiç ağaç kesilmeyeceği, bozuk orman alanlarının kullanılacağı öğrenildi. Bu yılın başından beri sokak hayvanları bakımevi yapımı maksadıyla İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne yapılan başvurulardan 9’una kesin izin, 2 adet ön izin verildiği, 7 adet dosyanın da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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