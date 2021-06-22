Gündem Beş ilde Narko-terör operasyonu 105 gözaltı kararı
DİYARBAKIR

Beş ilde 'Narko-terör' operasyonu: 105 gözaltı kararı

Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretinde elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 5 ilde 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Beş ilde son dakika Narko-terör operasyonu: 105 gözaltı kararı
Foto/arşiv

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde 'Narko-terör finans-2' operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 1200 personelin katılımıyla 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu bildirildi.

İstanbul'un altı ilçesinde 32 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
FOTOĞRAF 15
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bağcılar merkezli Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde örgütlü uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda özel harekat polisleri de görev alırken polis helikopterleri de operasyona havadan destek verdi.
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Baskın düzenlenen adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.
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Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde bulunan bir ev oldu.
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Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan operasyonda çok sayıda metamfetamin, marihuana ve uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
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İstanbul'un altı ilçesinde 32 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda özel harekat polisleri de görev alırken polis helikopterleri de operasyona havadan destek verdi.

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