40 ilde FETÖ'ye yönelik dev operasyon: 132 kişi hakkında gözaltı kararı var

Ekonomi

Kontağı çevirdik 30 bin kişi üretime geçti

İki yıl aradan sonra yapılan fuara, uçuş yasağına rağmen 450’si Rus olmak üzere yaklaşık dört bin tekstilci katıldı. Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, üretim kontağını çevirdiklerini ve tekstilde yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.