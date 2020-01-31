Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi

Berrak Karaoğlu isimli kadın, başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e, evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada yumruklu saldırıda bulunmuştu. Başörtülü öğretmene saldıran Karaoğlu, olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BANA TİKSİNMİŞ BİR ŞEKİLDE BAKIYORDU"

Karaoğlu emniyette verdiği ifadesinde, "Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Ş. N. E.’nin bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu şahsı tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Karaoğlu, bugün tahliye edildi.

OYNAT 01:49 Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Tutuklandı

Ayrıntılar geliyor...