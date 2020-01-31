Gündem Beşiktaşta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi
İSTANBUL

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Berrak Karaoğlu, 4 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.
Berrak Karaoğlu, 4 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

Berrak Karaoğlu isimli kadın, başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e, evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada yumruklu saldırıda bulunmuştu. Başörtülü öğretmene saldıran Karaoğlu, olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BANA TİKSİNMİŞ BİR ŞEKİLDE BAKIYORDU"

Karaoğlu emniyette verdiği ifadesinde, "Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Ş. N. E.’nin bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu şahsı tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Karaoğlu, bugün tahliye edildi.

Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı
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Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı
Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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