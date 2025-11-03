Beştepe'de üç kritik başlık: Kabine Terörsüz Türkiye, enflasyon ve Gazze gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündem maddesini, “Terörsüz Türkiye” süreci oluşturacak. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.









EKONOMİ GÜNDEMİNDE ENFLASYON

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ekonomi olacak. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, alınacak ek önlemler de değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ve piyasaları rahatlatacak adımların ele alınması bekleniyor.





GAZZE’DEKİ SON DURUM MASADA

Kabine toplantısında dış politika gündeminde ise Gazze öne çıkıyor. Ateşkesin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin insani yardım faaliyetleri ve yeniden imar sürecine yönelik katkıları ele alınacak. Gazze’ye yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgenin güvenliğine ilişkin yürütülen diplomatik girişimler de toplantıda detaylı biçimde değerlendirilecek.









EUROFIGHTER VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Gündemdeki bir diğer başlık ise savunma ve diplomasi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması, kabine üyelerine sunulacak. Ayrıca Almanya Başbakanı Merz’in Türkiye ziyareti ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konularında da kabineye bilgi verilmesi bekleniyor.











