Beton mikseri karşı şeritteki minibüsü biçti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri, minibüse çarptı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza dün, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana geldi. Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönünde seyir halinde olan
Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.
ÇOĞU ÖĞRENCİ
Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan ve çoğunun öğrenci olduğu öğrenilen 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise İslahiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.