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Beykoz'da evleri su bastı: Eşyalar kullanılmaz hale geldi

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve gece daha şiddetlenerek devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz Riva’da bazı evleri su bastı. Sağanak yağış nedeniyle evlerin içinde yarım metreyi aşan su birikintileri oluştu. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

09:13 - 30/11/2023 Perşembe
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Beykoz'da evleri su bastı eşyalar kullanılmaz hale geldi

Beykoz'da evleri su bastı eşyalar kullanılmaz hale geldi

İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış nedeniyle Riva’da bazı evleri su bastı. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve gece daha şiddetlenerek devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz Riva’da bazı evleri su bastı.

Hiç durmadan aralıksız devam eden sağanak yağış Riva’da bir sitenin içinde bulunan evlerin sular içinde kalmasına neden oldu.


Sağanak yağış nedeniyle evlerin içinde yarım metreyi aşan su birikintileri oluştu. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bir site sakini biriken suyun içinde ölmekten yine sitede yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.




#istanbul
#sağanak
#yağış
31 dakika önce
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