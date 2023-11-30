Beykoz'da evleri su bastı: Eşyalar kullanılmaz hale geldi

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Kenti etkisi altına alan sağanak ve şiddetli fırtına birçok ilçede hayatını felç etti. İstanbul'da ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu. Silivri'de dere taştı, çevresindeki ev ve yolları su bastı. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.