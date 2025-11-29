Beykoz'da TIR şarampole savruldu: Sürücü yaralandı

İstanbul'da saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen kazada, O.Ö. idaresindeki TIR'la ilerlerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.