Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı

Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi'nde bir şantiyede inşaatı süren 3 katlı binanın üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

'Müdahale güçleşiyor'

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yangına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın canlı yayında aktardıkları şu şekilde: "İtfaiye ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Burası çok geniş bir alana yayılan nokta. 400'den fazla işletmenin bulunduğu yer. Yangının hangi fabrikadan çıktığını bilmiyoruz. Kimyasal fabrikalarında yangın durumunda müdahale daha da güçleşiyor."

Yan taraftaki binaya da sıçradı

Özellikle etkili olan dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesi çevresindeki pek çok noktadan dumanlar görünüyor. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. İnşaat halindeki 3 katlı binanın yanındaki binalara da yangının sıçradığı söz konusu.















