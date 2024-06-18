Beylikdüzü'nde korsan taksi ile polis aracı çarpıştı: 3'ü polis 2'si çocuk 6 yaralı

İstanbul'daki kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 A 73605 plakalı Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B. idaresindeki trafik polisi aracı, kırmızı ışık ihlali yapan Kazım D.'nin (55) kullandığı 55 KM 240 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası polis aracında bulunan polis memurları O.B.B., S.A. ve kadın polis memuru M.S.Y ile korsan taksideki Hilal G.(33) ve çocukları S.G.K.(6) ve A.K.K. (8) yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.