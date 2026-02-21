Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Gecekondu alev alev yandı

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek gecekonduyu tamamen sardı. Gecekonduda kalan 2 kişi ise kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.