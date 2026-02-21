Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Gecekondu alev alev yandı

Yeni Şafak
16:5921/02/2026, Cumartesi
DHA
Beyoğlu'nda bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu alev alev yanarken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Yangın, Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 15.00 sıralarında çıktı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek gecekonduyu tamamen sardı. Gecekonduda kalan 2 kişi ise kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen iki kişi ambulansa alınarak oksijen verildi. Çevredekiler, gecekondunun alev alev yandığı anları cep telefonu ile görüntüledi.





#Beyoğlu
#yangın
#müdahale
