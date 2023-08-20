Bıçak parası için traktörünü sattı

İstanbul Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde anabilim dalı başkanı olarak çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altında yüksek miktarda para talep ettiği ortaya çıkan Profesör B.E. tutuklandı. Yeni Şafak profesörün para aldığı anlardaki görüntüleri ile hasta ve hasta yakınlarından açıkça para istediği görüntülere ulaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan B.E.’nin hastanedeki odasında hastalarından aldığı 270 bin lira bulunmuştu.

HER HASTAYA FARKLI TARİFE

Mali Şube polislerini harekete geçiren olay geçtiğimiz haziranda yaşandı. Doktor B.E.’nin yaptığı bir ameliyattan sonra, 6 Haziran günü odasına giren hasta yakınına ameliyatla ilgili bilgi verdiği, daha sonra da hasta yakınının B.E.’ye içinde para olan bir zarf uzattığı tespit edildi.

DEPREMZEDEDEN DE PARA ALDI

B.E.’nin 12 Haziran günü de Şanlıurfa’dan gelen depremzede S.K.’dan ameliyatı kendisinin yapması karşılığında 80 bin TL talep ettiği belirlendi. 15 Haziran günü doktor B.E.’nin hastanedeki odasına giden S.K.’nın yakınlarının içinde para olan poşeti B.E’ye verdiği, B.E.’nin “Konuştuğumuz değil mi bu aynısı’ diyerek parayı masasının altına koyduğu da tespit edildi. Doktor B.E.’nin daha sonra para dolu poşeti elinde bulunan çantaya yerleştirdiği de polis ekiplerince belirlendi.

270 BİN LİRANIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Doktor B.E.’nin gözaltına alındığı gün odasında bulunan 270 bin liranın sırrı da çözüldü. Kemik kanseri bir hastayı ameliyat etmek için istediği ortaya çıkan B.E.’nin hasta yakınlarına ameliyatın özel hastanelerde 1 milyon liraya yapıldığını ancak aynı ameliyatı ekibiyle beraber görevli olduğu hastanede 500 bin liraya yapacağını söylediği belirlendi. Parayı nakit istediği belirlenen B.E.’nin hasta yakınlarının 250 bin liralık teklifini geri çevirerek üzerine biraz daha para koymalarını istediği ancak hasta yakınlarının 270 bin liraya kadar bulduğu parayı kabul ettiği tespit edildi. Doktor B.E. ise poşetteki para için “Bana hediye mahiyetinde içerisinde yiyecek ya da eşya olabileceğini düşündüğüm bir poşet verdiler. Ben de bunu hediye düşündüğüm için kabul ettim. İçerisinde para olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Mağdur hasta yakını verdiği ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını ifade etti.

‘PARALARI İADE ETTİM’

Doktor B.E. iddiaları kabul etmezken, zarftaki paralar için ‘hediye’ dedi. Elden aldığı açık paralar için de “Hastaların tedavilerini özel hastanelerde yapmamı istediği zamanlar olmuştur. İki olayda da bunu kabul ettim ancak bu ameliyatlar hastanede gerçekleşince bu ücretleri iade ettim” dedi.







