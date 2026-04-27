BİKEV Okulları Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’nda 'aile' masaya yatırıldı

Özel Birikim Eğitim Vakfı (BİKEV) Okulları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin katkılarıyla 25 Nisan 2026 tarihinde Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde "Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu"nu gerçekleştirdi.
Bu yıl “Aile” temasıyla düzenlenen sempozyumda; ortaokul ve lise öğrencilerimiz, aile yapısından eğitime, dijitalleşmeden kültürel dönüşüme kadar pek çok alanda yaptıkları özgün araştırmaları akademisyenler ve katılımcılarla paylaştı.
Sempozyumun Öne Çıkan Sonuçları: Sempozyum sonunda yayınlanan bildiri ile; Türk toplumunun hızlı bir dönüşüm sürecinde olduğu, aile kurumunun modernleşirken geleneksel değerlerini de koruduğu ve dijital çağda "eşzamanlı yalnızlık" gibi yeni olguların aile içi iletişimi yeniden tanımladığı vurgulandı.
Öğrencilerimiz, aile kurumunu merkeze alan çözüm önerileriyle geleceğin sosyal politikalarına ışık tuttu. Sempozyumda sunulan tüm bildiriler, ilerleyen günlerde tam metin olarak yayımlanarak literatüre kazandırılacak.