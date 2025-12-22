Yeni Şafak
Bilecik’te orman suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te orman suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Yenipazar ilçesi Kavacık Köyü mevkiinde bir mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Cuma D., Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden yapılan sorgulamada yakalama kaydının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şahsın Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi’ suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 16 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Durumun Gölpazarı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmesinin ardından, yakalanan şahıs Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

