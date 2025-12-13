Bilgili’den de 500 bin dolar rüşvet almış

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, eski BJK Başkanı Serdar Bilgili’den aşevine bağış adı altında 500 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı. Akpolat’ın özel kalemi Emirhan Akçadağ’ın 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadeyle ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi veren Bilgili, kendisine ait Akaretler Turizm Yatırım AŞ için Akpolat ile görüştüğünü ve kendisinden 500 bin dolar para istendiğini anlattı.

ONAY İÇİN BELEDİYEYE GİTTİK

Akaretler Turizm Yatırımları AŞ. sahibi olduğunu belirten Bilgili, Beşiktaş’ın Akaretler semtinde tarihi yapıların bulunduğu geniş bir alanı 2006 yılında Garanti Bankası’ndan devraldıklarını, bu alanda restorasyon çalışması yaparak Beşiktaş’a değerli bir proje kazandırdıklarını ifade etti. Projedeki bazı bağımsız alanların iş yeri ve ofis olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Bilgili, “Kiracılar kiraladıkları bölümlerde ufak tefek tadilatlar yapınca 2024’te Turizm Bakanlığı bu aykırılıkları tespit ederek firmamıza ceza kesti. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu esas yetkili birimlerdir. Bu kurumlara müracaatlar yapıldıktan sonra son onay için evraklar belediyeye gönderilir. Turizm Bakanlığı'nın yaptığı tespitler ve kestiği cezadan dolayı ruhsat alamadık. Ruhsat alamayınca da ekonomik anlamda zorluklar yaşamaya başladık. Evraklar Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş Belediyesi’ne gönderildikten sonra Başkan Akpolat ile görüşme talep ettim” şeklinde konuştu

OTOPARKTA TESLİM ETTİK

Başkan Akpolat’a yaşanan zorluklardan bahsettiğini dile getiren Bilgili, “Bana yardımcı olacağını söyledi. Sonra belediyenin aş evinden bahsetti. Ramazan ayının yaklaştığını belirterek 500 bin dolar bağış yapmamı istedi. Tutarın yüksek olduğunu söyledim. ‘Sizden bu tutarı bekliyorum’ dedi” ifadelerini kullandı. Bilgili, ifadesinin devamında şunları söyledi: “İstediği tutarı vermezsem ruhsat konusunda zorluk çıkaracaklarını. Bu nedenle bu parayı ödemek zorunda kaldım. Aralık 2024’te çalışanım Akpolat’ın gönderdiği kişiye, şirketimin otoparkında parayı teslim etti.”

MAKBUZ DA RUHSAT DA YOK

Aşevine yapılan bağış kaşılığında Beşiktaş Belediyesi’nden makbuz talep ettiklerini anlatan Bilgili, “Ancak makbuz gönderilmedi. Bağışı yaptıktan sonra ruhsatımı yine alamadım. Rıza Akpolat tutuklandıktan sonra vekaleten yerine bakan kişi ile görüşüp mağduriyetimi anlattım. Bunun üzerine ruhsatımız verildi. İskan izni için de diğer kurumlara müracaatımızı yaptık. Belediye safahatine henüz geçilmedi. Parayı bağış olarak istedikleri için verdim. Vermediğim takdirde ruhsat vermeyeceklerini ve beni ekonomik anlamda zor durumda bırakacaklarını anladım. Bu sebeple rüşvet iddialarını kabul etmiyorum” diye konuştu. Akpolat’ın daha önce de aşevi yardım adı altında bağış aldığı ortaya çıkmıştı.











