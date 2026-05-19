Bilgiyi beceriyi değeri ahlakla buluşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu’nda Türkiye'nin eğitim politikasını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen yeni uygulamaları anlattı. Türkiye’nin son yıllarda eğitimde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Tekin, eğitim sistemlerinin insan merkezli değerler temelinde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Forumda konuşan Tekin, yapay zekanın öğrenme süreçlerinden öğretmen rehberliğine kadar eğitimin tüm alanlarını etkileyen büyük bir dönüşüm oluşturduğunu belirterek, mevcut ölçme ve değerlendirme sistemlerinin çağın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti. Tekin, “Bugün asıl sorumluluğumuz, çocuklarımızın bilgiyi nasıl anlamlandırdığını, hangi muhakeme gücüyle kullandığını ve karmaşık meseleler karşısında nasıl çözüm geliştirdiğini görebilen bir değerlendirme anlayışı inşa etmektir” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİREN EĞİTİM ALTYAPISI

Türkiye’nin eğitim politikalarını “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde yürüttüklerini belirten Tekin, son yıllarda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren ve okulların teknolojik altyapısını geliştiren önemli adımlar attıklarını söyledi. Tekin, “Öğretim programlarımızdan sınıf içi uygulamalara kadar attığımız her adımda bilgiyi beceriyle, beceriyi değerle, değeri ahlakla buluşturan bir istikameti gözetiyoruz” ifadelerini kullandı. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitimde insanı merkeze alarak kullanılması gerektiğini dile getiren Tekin, bakanlığın karar alma süreçlerinden ölçme-değerlendirme sistemlerine kadar birçok alanda teknolojiden yararlandığını anlattı. Tekin, dijital araçların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren bir imkan olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

ÇOCUKLAR ALGORİTMALARIN NESNESİ OLMAMALI

Konuşmasında çocukların mahremiyet hakkına da dikkat çeken Tekin, eğitimde kullanılan dijital sistemlerin öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına ilişkin geniş veriler ürettiğini belirtti. Bu verilerin doğru yönetildiğinde fırsat eşitliğini güçlendireceğini kaydeden Tekin, denetimsiz kullanımın ise ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti. Tekin, “Eğitim sistemleri çocuklarımızı algoritmaların nesnesi hâline getiremez. Çocuklarımızın zihni, duygusu, emeği ve istikbali, denetimsiz teknolojik sistemlerin ham verisi olarak görülemez” diye konuştu.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI UNUTULMAMALI

Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerinde eğitim hakkından mahrum kalan çocuklara da değinen Tekin, yaşanan insani krizlerin eğitimin gerçek amacını yeniden hatırlattığını bildirdi. Tekin, daha adil ve insan onuruna yakışır bir dünya için eğitim sistemlerinin barışı, adaleti, mahremiyeti ve insan haklarını merkeze alan bir anlayışla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.







