Gündem Bin 300e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
İSTANBUL

Bin 300’e kiralayıp 4 bine kiraya verdi

İstanbul’da bir emlakçı, aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Hülya Eymür, bin 300 liraya kiraladığı evin emlakçı Ahmet Erduran tarafından İranlı bir aileye 4 bin liraya kiraya verildiğini öğrendi. Eymür, Erduran’ın kendisine ‘Şikayetçi olma daha yüksek fiyata kiraya verir parayı bölüşürüz’ teklifi yaptığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bin 300’e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
İstanbul’da bir emlakçı, aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladı

Kiralardaki fahiş artışları fırsat bilen dolandırıcılar her gün yeni bir yönteme başvuruyor. İstanbul’da bir emlakçı, aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Mağdurlardan biri de gazeteci Hülya Eymür oldu. Eymür, 7 Ekim 2019’da Şişli Fulya’daki apartman dairesini “tek başına yaşayacağını” belirten Ahmet Erduran’a kiraladı. Aynı semtteki emlakçı vasıtasıyla bir araya gelen taraflar, 1300 TL kira bedelinde anlaştı. Ancak bir süre sonra Hülya Eymür’ü arayan apartmandaki komşular “Evinizi kiraya verdiğiniz adam hiçbir zaman evde yaşamadı. Evinizi yabancı uyruklu çok sayıda kişiye dönemsel olarak günlük- haftalık aylık şeklinde kiraya veriyor” dedi.

İRANLI KADINLA SÖZLEŞME İMZALAMIŞ

Önce kiracısı Ahmet Erduran’ı arayan Eymür, “Evde kalanlar akrabam. Yabancı uyruklu olanlar da akrabalarımın arkadaşları. Evi kimseye kiralamadım. Apartmandakiler yalan söylüyor” yanıtını aldı. Bunun üzerine Hülya Eymür, evine giderek durumu öğrenmek istedi. Ancak kapıyı İran uyruklu N.J. adlı bir kadın açtı. İranlı kadın, “24 Şubat 2022’den beri burada oturuyorum. 4000 TL kira veriyorum” diyerek yaptığı sözleşmeyi gösterdi. Eymür, sözleşmede evi kiralayanın da kendi kiracısı Ahmet Erduran olduğunu gördü.

23 EVİ BÖYLE KULLANIYOR

Hemen harekete geçen Eymür, kiracısıyla ilgili biraz araştırma yaptı. Kiracı Erduran’ın emlakçı olduğunu ve çevrede birçok evi bu şekilde kendi adına kiralayarak daha yüksek bedellerle yabancı uyruklu kişilere kiraya verdiğini öğrendi. Eymür, “Kiracımın Şişli semtinde üzerine kayıtlı toplam 23 adet elektrik ve su aboneliği kayıtlı olduğunu öğrendim. Kiraladığı evleri, kiraya vererek haksız kazanç elde ediyor. Bu şekilde 22 kişiyi daha dolandırmış” dedi.

Mağdur Hülya Eymür
Mağdur Hülya Eymür

Teklifi kabul etmedi tehdit edildi

Ev sahibi Hülya Eymür, kiracısının kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şunları anlattı: “Benden ‘evi başkalarına kiraya verebileceğine’ dair kağıt imzalamamı istedi, böylece bana daha yüksek kira ödemeyi teklif etti. ‘Ben buradan ayda 1500-2000 lira kazansam bana yeter, anlaşalım’ dedi. Kabul etmeyip kendisini dava etmem halinde ‘başıma bela açacağını’ belirterek beni tehdit etti. Evimin hiç tanımadığım insanlar tarafından yasa dışı işler için kullanıldığı, hakaret ve tehditlere maruz kaldığım gerekçesi ile de savcılığa suç duyurunda bulundum.”

Emlakçıların kira oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
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Kira fiyatlarındaki ralli dur durak bilmiyor. Kiralara getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fırsatçılar her türlü hileye başvuruyor. Özellikle üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçılar için yeni ekmek kapısı oluşturdu. Otomotivde yaşanan durum evlerde de görülmeye başladı.
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Hatırlanacağı üzere ikinci el araçlar, bazı galeriler tarafından otoparklarda stoklanıp 'araç yok' algısı yaratılmış ve fiyatlar hızla yükseltilmişti.
Sabah gazetesinin haberine göre şimdi benzer bir durum emlakçılar tarafından yapılmaya başladı. Her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına izin vermiyor.
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SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, \"Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız\" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.
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Emlakçılar kiracıları da \"Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor\" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.
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70 YILLIK DAİRE 22 BİN TL

Fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı Beşiktaş ilçesinde yaptığımız araştırmada, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artış dikkat çekti. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL'ydi. Aradan bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatı 22 bin TL'ye yükseltildi. Buna benzer durum bölgedeki başka bir apartmanda da yaşandı.
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Habere göre, Alibeyköy'de 70 metrekare 2+1 evi 5 bin TL'ye ilana koyan ev sahibine ulaşan emlakçılar, \"Bu bölgede kiralar 8.500 TL oldu. 5 bin lira çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım\" şeklinde ev sahibini ikna etti.
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Bu durumu yaşayan ev sahipleri, \"Evi düşük fiyattan vermişim, bölge fiyatları artmış. Emlakçı beni uyardı. Ben de kiralama işini kendisine verdim, o ilgilenecek\" dedi.
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KİRACIDAN İKİ AYLIK KİRA BEDELİ İSTİYORLAR

Ev sahiplerinin ilanlarını siteden çektirip, kira fiyatını artırarak evi yeniden ilana çıkaran emlakçılar, bu yolla ceplerini de dolduruyor. Kanunen bir aylık kira bedeli artı KDV oranında komisyon alması gereken emlakçılar buna da uymuyor. Birçok emlakçı kiracılardan iki aylık kira bedeli istiyor. Yani ne kadar çok ev sahibini yüksek kira bedeline ikna ederse o kadar komisyon kazanıyor.
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EV SAHİBİ DE MAĞDUR

Emlakçıların bu oyunu hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ediyor. Çünkü daha düşük bir kira fiyatıyla hızlı bir şekilde evini kiraya verebilecek olan ev sahibi belirlenen oran için bazen 1-2 ay bile beklemek durumunda kalabiliyor. Ev bulmak zorunda olan kiracılar da yüksek kiraları kabul ediyor. Ancak birkaç ay sonrasında ödeme güçlüğü yaşadığı için kiralar ya aksıyor ya da hiç ödenmiyor.
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KAYIT ALTINA ALIN CİMER'E ŞİKAYET EDİN

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fırsatçıların olabileceğini söyledi. Bu tür davranışlara şiddetle karşı olduklarını belirten Akdoğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.
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kdoğan, \"Konut arzında yaşanan sorunu fırsatçılığa döken emlakçılar var. Bu meslek etiğine aykırı. Tasvip etmemiz mümkün değil\" dedi.
Ev sahiplerine ulaşıp fiyat artışı yönünde baskı yapan emlakçılarla geçen diyalogların bir şekilde kayıt altına alınması gerektiğini anlatan Akdoğan, \"Vatandaşlar da bu fırsatçılığa geçit vermesin. Benim önerim bu görüşmeleri whatsApp üzerinden yapsınlar. Ardından da ellerindeki yazışmalarla hem Ticaret Bakanlığı'na hem de CİMER'e şikâyette bulunsunlar\" ifadelerini kullandı.
Emlakçıların kira oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçıları harekete geçirdi. Emlakçılar, her bölgede taban fiyat belirliyor. Dairesini kiralayacak ev sahiplerini de buna ikna ediyor. Böylece kiralık ev fiyatları borsa gibi yükseliyor.
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