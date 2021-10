Binali Yıldırım: Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür et ve kemik gibiyiz Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Binali Yıldırım, Türk halkının her zaman bağımsız ve hür yaşadığını vurguladığı açıklamasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizlere değindi. Yıldırım, Türkiye ile KKTC'nin et ve kemik gibi olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür. Parti hükümet fark etmeden daima KKTC’nin yanında olduk olmaya devam edeceğiz." dedi.

