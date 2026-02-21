Yeni Şafak
Bingöl'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: Kazada yaralanan olmadı

18:1721/02/2026, Cumartesi
AA
Görüntülerde, çarpışmanın ardından savrulan iki aracın yön tabelalarına çarpması yer alıyor.
Bingöl’de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken hasta başka ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, olay sonrası çıkan kavgada bir kişi darbedildi ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.H. idaresindeki 12 ACM 246 plakalı hasta taşıyan ambulans ile D.G. yönetimindeki 34 EIL 061 plakalı hafif ticari araç, Havalimanı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansa nakledilerek Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinde çıkan kavgada bir kişinin darbedildiği ve Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çarpışmanın ardından savrulan iki aracın yön tabelalarına çarpması yer alıyor.


