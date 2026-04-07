Bingöl’de firari hükümlü otomobilin bagajında yakalandı

19:197/04/2026, Salı
DHA
Bingöl'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, durdurulan bir otomobilin bagajına gizlenmiş, hakkında ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü ile ona yardım eden bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezinde 'öncü' ve 'artçı' olarak tabir edilen iki otomobile yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, otomobillerin birinin bagaj kısmında, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlü yakalandı. Araçlardaki diğer 4 kişi de gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardaki 4 şüpheliden 1’i ise ‘hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.




Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Bayern Münih maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri