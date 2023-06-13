Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

"Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfettik. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. 800 milyon dolara kadar ilk etapta bir yatırım planlıyorlar. İnşallah önümüzdeki kısa vadede bu proje başlayacak. Sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye katmak değer kazandıracak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza iş ve aş imkanı oluşturacak."