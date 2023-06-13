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Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de cari açığı yıllık 600 milyon dolar düşürecek ölçekte demir cevheri keşfedildiğini açıkladı. İstihdam ve yatırıma önemli katkı sağlayacak demir cevherinin bulunduğu bölge ve çalışmalar görüntülendi.

10:08 . 13/06/2023 Salı
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Bingöl

Bingöl

Bingöl'de 10 bin kişiye istihdam sunacak ve cari açığı yıllık 600 milyon dolar düşürecek ölçekte 300 milyon ton rezerv tespit edildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre istihdam ve yatırım odaklı projeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketini ziyareti sırasında duyurdu:

  • "Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfettik. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. 800 milyon dolara kadar ilk etapta bir yatırım planlıyorlar. İnşallah önümüzdeki kısa vadede bu proje başlayacak. Sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye katmak değer kazandıracak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza iş ve aş imkanı oluşturacak."

10 bin kişiye istihdam sunacak proje alanını görüntülendi.

300 milyon tonluk rezerv

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi.

Tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi hedefleniyor.

Genç ilçesi Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar sürüyor.

Dışa bağımlılığı azaltacak

Proje ile demir çelik sektöründe ham maddede dışa bağımlılık ciddi ölçüde azalacak.

Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılacağı tesisin kısa sürede tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.

Tesis üretime başladığında ülkemizin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak.


#Bingöl
#demir cevheri
#keşif
#cevdet yılmaz
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