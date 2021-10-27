Gündem Binlerce çalışana ek ödeme yapılacak Yürürlüğe girdi
ANKARA

Binlerce çalışana ek ödeme yapılacak: Yürürlüğe girdi

Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Binlerce çalışana ek ödeme yapılacak: Yürürlüğe girdi
Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Dört ay sürecek

Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkçılara ödeme mesajı: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
EKONOMİ
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkçılara ödeme mesajı: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarına 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak
GÜNDEM
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarına 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak

Sağlık tesislerinde çalışan personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
KORONAVİRÜS
Sağlık tesislerinde çalışan personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
55 ülkeye ihraç ediliyor

55 ülkeye ihraç ediliyor

'Beyaz altın' olarak tabir ediliyor, talep yağıyor.
İranda benzin krizi

İran'da benzin krizi

Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu.
Hürkuşun izinde: Bursada üretildi, yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

​CHP, HDP'den gelen şantajlara boyun eğerek Meclis'te oylanan tezkerelere hayır oyu verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.