Binlerce çalışana ek ödeme yapılacak: Yürürlüğe girdi

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Abdulhamit Gül: Tarikatların yargıda yapılanması söz konusu değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tarikat ve cemaatlerin yargıda yapılandığına dair iddialara yanıt verdi. Tarikatların yargıdaki etkisi konusunun geçerliliği olmadığını, yargıya yönelik sistematik bir saldırı yapıldığını ifade eden Bakan Gül, "Yargı mensubunun tek ideolojisi vardır, 'adalet'. Hiçbir kişisel görüş yargıda egemen olamaz. Milletimizin adalet beklediği ve gözünü diktiği yargıyı lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu anlamdaki dedikoduların hiçbir hukuki temeli yok" ifadelerini kullandı.