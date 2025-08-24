'Bir Anadolu Şenliği' Hakkari'ye çok yakıştı: 'Bölgedeki huzurun zirvede olduğunun bir göstergesi'

"Şenlik, hem Türkiye'mizin hem de bölgenin daha iyi tanıtımı adına, bölgedeki huzurun, güvenin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak da insanlarımızla, sanatçılarımızı ve kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu'ndan opera ve baleye kadar kültür sanat programları hayata geçirilecek. Yine gezici kütüphanelerimiz, her yaştan okur kesimine ulaşacak. Burada birlik ve beraberliğe de özel bir vurgu yapıyoruz. Şenlik, bölge turizminin gelişmesi daha fazla tanınması açısından da güzel bir mecra. Bakan'ımızın başlatmış olduğu bu programın hayırlara bereketlere vesile olmasını diliyorum."