Bir Ankara klasiği

Birçok noktada cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sincan, Yenikent, Ayaş ve Etimesgut ilçelerinde yağış nedeniyle metro istasyonları ve yollar suyla doldu. Sincan’da metrekareye 38,34 kilogram yağış düştü. İstasyonların, cadde ve sokakların suyla dolması nedeniyle başkentli vatandaşlar mağdur oldu. METRO SEFERLERİ AKSADI İkinci kez Büyükşehir Başkanlığı'nı kazanarak 6'ncı yılına girmek üzere olan CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara'da her yağmur sonrası benzer görüntüler ortaya çıkıyor. Metro seferlerinin aksamasının yanı sıra tahliye edilemeyen yağmur suları nedeniyle vatandaşlar hem maddi hem de manevi zarara uğruyor.