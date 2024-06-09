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Bir Ankara klasiği

Ankara’yı yine sağanak vurdu. Dün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:20 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ankara yağış sonrası sular altında kaldı.
Ankara yağış sonrası sular altında kaldı.

Birçok noktada cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sincan, Yenikent, Ayaş ve Etimesgut ilçelerinde yağış nedeniyle metro istasyonları ve yollar suyla doldu. Sincan’da metrekareye 38,34 kilogram yağış düştü. İstasyonların, cadde ve sokakların suyla dolması nedeniyle başkentli vatandaşlar mağdur oldu. METRO SEFERLERİ AKSADI İkinci kez Büyükşehir Başkanlığı'nı kazanarak 6'ncı yılına girmek üzere olan CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara'da her yağmur sonrası benzer görüntüler ortaya çıkıyor. Metro seferlerinin aksamasının yanı sıra tahliye edilemeyen yağmur suları nedeniyle vatandaşlar hem maddi hem de manevi zarara uğruyor.


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#yağış
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