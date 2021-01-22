Gündem Bir ay boyunca gözünde unutulan cam kırığı ile yaşadı
GAZİANTEP

Bir ay boyunca gözünde unutulan cam kırığı ile yaşadı

Gaziantep’te geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düşen gencin gözüne cam kırığı battı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan gencin gözünde yaklaşık 2 santimetrelik cam kırığı unutuldu. Gencin gözündeki cam parçası yapılan ikinci bir ameliyat ile çıkarılırken, görme yetisini kaybeden gözünün yerine protez göz takıldı.

Haber Merkezi İHA
Gözündeki cam parçasıyla 1 ay yaşayan B.T.
Gözündeki cam parçasıyla 1 ay yaşayan B.T.

Gaziantep’te bayılan B.T isimli bir genç, su bardağının üzerine düşerek gözünden yaralandı. Kırılan bardağın parçaları ise gencin sağ gözüne battı. Olay sonrası Gaziantep’te hastaneye kaldırılan genç, gözüne batan bardağın parçaları ameliyat ile temizlendi.

  • Ameliyat sonrasında yapılan pansuman ve tedavilerin ardından ise taburcu edilerek evine gönderildi. Gözündeki ağrı ve rahatsızlıkları geçmeyen bir genç başka bir hastaneye giden genç, gözünde cam kırığının unutulduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 ay boyunca gözünde cam kırığı ile yaşamak zorunda kalan genç, ikinci kez gözünden ameliyat oldu. Gözündeki sinirlerin tahrip olduğu ve görme yetisini kaybettiği belirtilen gözü de ameliyat ile alınan gence protez göz takıldı.

Sağ gözünü kaybeden genç ve ailesi, yapılanların ihmal olduğunu belirterek, doktordan davacı oldu.

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“Hukuki işlem başlatıldı”

  • Mağdur olan genç için hukuki süreç konusunda yardımcı olduklarını ve hukuki sürecin başladığını ifade eden Adli Tıp Uzmanı Doçent Doktor Bekir Karaaslan, “Bağımsız olarak Adli Tıp Uzmanı olarak çalışıyorum. Hasta haklarıyla ilgili bir dernek kurduk. Pozitif Hasta Hakları Derneğini kurduk. Derneğimizin asıl amacı ise tıp konusunda yaşanan kötü uygulamalarla ilgili mağdur olan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz danışmanlık ve hukuksal hizmet sunuyoruz. Kısa sürede çak sayıda çalışmalar yapmaya başladık. Şuanda bu konuyla alakalı bariz bir örneğimiz var. Mağdur edilen bir gencimiz, annesi ile birlikte bize başvuruda bulundu. Yakın tarihte gözüne bir cam parçası giriyor. Gözüne batan yabancı cisim dolayısıyla bir hastaneye gidiyor. Gerekli tetkikler yapılıyor. Tomografisi çekiliyor ve aynı gün ameliyata alınıyor. Ameliyat öncesi tomografilerde gözünde bir yabancı bir cisim olabilir şeklinde bir ibare olmasına rağmen ameliyat esnasında cam parçasından ve herhangi bir yabancı cisimden bahsedilmediği ve ameliyatında tam olarak yapılmadığı için ameliyata son veriyorlar. Gencimizin gözüne pansuman yapıp, gözünü kapatıp taburcu ediyorlar. Gencimiz gözünde cam kırığı olmasına rağmen 1-2 haftada bir kontrole gidiyor, yapılan tetkiklerde gözde ilerleme yok aksine daha kötüye gitme var. Aradan 1 ay geçiyor ve aile daha sonra çocuklarını başka bir doktora götürüyor. Gittikleri doktor gözün tamamen işlevini yitirdiğini söylüyor ve ameliyat sonrası gencin gözü alınıyor. Gencin gözünün içinden 2 santimetreye yakın bir cam kırığı çıkıyor. Hastanın ve ailesinin bu konuda hiçbir şekilde haberi yok. Dolayısıyla o cam parçası yüzünden gencimizin bir gözü alınmak zorunda kalıyor. Bizde aileye yardımcı olarak avukatımız tarafından gerekli hukuki işlemleri başlattık” diye konuştu.

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“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”

Çocuğunun ihmal sonucu gözünden olduğunu belirten anne Zekiye ise “Olay sonrası çocuğumuzu hastaneye götürdük. Bütün tetkiklerini yaptılar ama çocuğumuzun gözünde yabancı bir cisim olduğuna dair hiçbir şey söylemediler. Hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Özellikle sormamız halde söylemediler ancak gözünde cam kırığı varmış. Bir başka doktora götürdük ve tomografi sonucunda gözünde yabancı cisim olduğunu söylediler. Benim çocuğumu mağdur ettiler, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

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