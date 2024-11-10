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Bir ilde kuş gribi alarmı: 5 mahalle karantinaya alındı

Bir ilde kuş gribi alarmı: 5 mahalle karantinaya alındı

13:4510/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Eskişehir'de bir çiftlikte 15 tavuğun aniden ölmesinin ardından yapılan incelemelerde, kuş gribi virüsü tespit edildi. Olayın ardından, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aynı ilçede bulunan 5 mahalle karantinaya alındı

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Sığırcık Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte geçtiğimiz günlerde 15 tavuk aniden telef oldu. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yaşanan telef olayıyla ilgili başlatılan incelemelerde, daha önce kuş gribi tespit edilen Konya'nın Çeltik İlçesi'nden bölgeye tavuk getirildiği belirlendi.


Sivrihisar İlçesi'nde telef olan tavuklar üzerinde yapılan incelemelerde de kuş gribi tespit edildi.


5 mahalle karantinaya alındı

Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tedbir çalışmaları çerçevesinde, kuş gribinin rastlandığı Sığırcık Mahallesi'nin ve 10 kilometre çevresinde bulunan 4 mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.


Karantinaya alınan 5 mahalledeki tavuk, horoz, ördek gibi kanatlı hayvanların sahiplerine ödeme yapılarak itlaf işleminin yapılacağı; itlaf edilen hayvanların kireçlenerek gömüleceği öğrenildi.




#Eskişehir
#kuş gribi
#sağlık

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