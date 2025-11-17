Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Bir kişinin öldüğü kazada haksız bulunan sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bir kişinin öldüğü kazada haksız bulunan sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası

12:4817/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Karabük istikametinde seyir halinde olan Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, aynı istikametteki Cemalettin D.K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklete çarpıştı.
Karabük istikametinde seyir halinde olan Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, aynı istikametteki Cemalettin D.K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklete çarpıştı.

Kastamonu’da önündeki motosiklete çarparak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan beton mikseri sürücü, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 76 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kaza, 12 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, aynı istikametteki Cemalettin D.K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Cemalettin D.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan Seda Sönmez ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seda Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü tutuklandı. Akın K. ile motosiklet sürücüsü Cemalettin D.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.


Yargılamama Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan müşteki sanık Cemalettin D.K.’nin avukatı, "Bu kazada Seda’ya hiçbir kusur verilemeyeceğini daha önceki duruşmalarda ifade etmiştik. Seda’nın kask takmamasıyla ölümü arasında bir neden yoktur. Bu sebeple sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.


Tutuksuz yargılanan Akın K.’nin avukatı ise, "Flash bellek ile sunduğumuz görüntülerin yargılamaya etki edeceğini düşünerek yeniden değerlendirilmesini ve sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


Sanık avukatının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık Cemalettin D.K.’nin beraatına, beton mikseri sürücüsü Akın K.’yi ise ’tali kusurlu’ bularak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 76 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte Akın K.’nin "C sınıf" sürücü belgesi 1 yıl geri alındı.



#Kastamonu
#kaza
#trafik kazası
#hapis cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Kasım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maç programı