Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağ'da balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

12:4717/11/2025, الإثنين
AA
Balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı
Balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı. Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodos nedeniyle denize açılamadığını söyledi.


Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yaptığını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini belirtti.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da rüzgar dolayısıyla limanda beklediklerini ifade etti.


Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.



#Lodos
#Marmara Denizi
#Tekirdağ
