15 yaşındaki çırak çocuğun iç organları parçalandı: Bir kişi tutuklandı

İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K. (15), kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. M.K., ağır yaralandı.





İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne ve daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen M.K., yoğun bakımda tedaviye alındı.





Habip Aksoy olayla ilgili yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yapılan itiraz üzerine mahkeme, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Gaziantep’e kaçmak istediği belirtilen Aksoy, yakalanıp gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sosyal medyada yer alan yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: