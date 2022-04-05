Bir kovan ile başladı KOSGEB desteği ile 800 kovana ulaştı Kadınlar girişimcilikte parmak ısırtıyor. Bunun son örneği ise başkent Ankara’da gerçekleşti. Bir kovan ile aracılığa başlayan ev hanımı Nevin Tekin, KOSGEB desteğiyle 800 kovanlık bir büyüklüğe ulaştı.

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