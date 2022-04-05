Bir kovan ile başladı KOSGEB desteği ile 800 kovana ulaştı

Kadınlar girişimcilikte parmak ısırtıyor. Bunun son örneği ise başkent Ankara’da gerçekleşti. Bir kovan ile aracılığa başlayan ev hanımı Nevin Tekin, KOSGEB desteğiyle 800 kovanlık bir büyüklüğe ulaştı. Tekin, üretimin yanı sıra arıcılıkla ilgili danışmanlık hizmeti de veriyor.
AÇTIĞI KURSLA DERS VERİYOR Arıcılığın aileden gelen bir meslek olduğunu anlatan Nevin Tekin, “Açtığımız her kursta 100-150 öğrenci ders alıyor. Öğrencilerin arasında arıcılığa başlayıp şu an 1000 kovana ulaşanlar bile var” dedi. Artvin’den oğlunun tedavisi için 7 yıl önce başkente taşınan Tekin, aile mesleği arıcılığı beraberinde getirdiklerini kaydetti. Tekin, “Ankara’da arıcılık pek yapılmıyordu. 1 kovanla işe başladım 800 kovana ulaştım. Sadece arıcılık yapmakla kalmadık, eğitimini de verdik. Binlerce eve dokunduk” dedi.
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KOSGEB'den destek başvurusu yapmak ise çok kolay.
Ödeneğe Ar-ge ve inovasyon fikri olan işletmeler ve girişimciler müracaat edebilir ve müracaat amacıyla rastgele bir yaş sınırlaması yoktur.
KOSGEB'in destek verilen iş alanları ve çok daha çoğu haberimizin detayında.
Girişimcilik Eğitimlerine, KOSGEB internet sayfası üzerinden ya da https:lms.kosgeb.gov.tr adresinden e-Devlet doğrulaması ile giriş yapabilirsiniz.
Bu eğitimler ücretsiz sağlanmaktadır.
E-devlet şifrenizi lütfen diğerleri ile paylaşmayınız.
KOSGEB, girişimcilere yaş koşulu olmaksızın ve geri ödemesiz 300 bin liraya kadar destek sağlıyor.
Hem de geri ödemeli 1 milyon TL toplam ödenek de alabilirsiniz.
Bunun amacıyla KOSGEB doğrultusundan açılan kursa kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Peki KOSGEB müracaatı nasıl yapılır, eğitim süreci nasıl işler ve KOSGEB hangi sektörlere destek verir?
Takvim. com' un haberine göre 2021 KOSGEB ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
300.000 TL Geri Ödemesiz, 700.000 TL Geri Ödemeli toplam 1.000.000 TL'dir.
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: 300.000 TL Geri Ödemesiz, 1.200.000 TL Geri Ödemeli toplam 1.500.000 TL' dir.
Hangi sektörlere destek veriliyor?
Genel anlamda bu sektörler imalat, hizmet ve ticaret olup, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi alanlar KOSGEB doğrultusundan desteklenmemektedir.
Öncelikler kendi yeterliliklerinize, işlemiş bilgi birikim ve tecrübelerinize, aynı vakitte elinizdeki kaynaklara ideal bir iş fikri seçmeniz beklenmektedir.
Açacağınız işletmenizin etkinlik konusu, KOSGEB doğrultusundan desteklenen sektörler arasında yer almalıdır.
Girişimcilik eğitimi nasıl alınıyor?
Girişimcilik Eğitimlerine, KOSGEB internet sayfası üzerinden ya da https:lms.kosgeb.gov.tr adresinden e-Devlet doğrulaması ile giriş yapabilirsiniz.
Bu eğitimler ÜCRETSİZ sağlanmaktadır. E-devlet şifrenizi lütfen diğerleri ile paylaşmayınız.
Online eğitimlerle alakalı rastgele bir soru ya da varsa yaşanan teknik bir tekleme lütfen akademi@kosgeb.gov.tr adresine bildiriniz.
Geleneksel girişimci eğitimi nedir?
Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusu ile alakalı bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve tecrübe kazanmaları suretiyle sağlanır.
Bu eğitimi hem geleneksel sektörlerde işyeri açmak isteyen girişimciler hem de İleri Girişimci Eğitimine katılmak isteyen girişimcilere yöneliktir.
Projesiyle KOSGEB'e başvurana geri ödemesiz destek veriliyor
300 bin TL'ye kadar varan KOSGEB destekleri şartları taşıyan herkese veriliyor. Projeniz veya iş planınız varsa destek almanız çok kolay. Girişimcilere her yıl milyonlarca lira destek sunan KOSGEB geri ödemesiz hibe desteği için başvuru şartları haberimizde.
DEVLETİN TEŞVİKLERİ GÜZEL
Arıcılık yaparak evine ekmek götüren onlarca öğrenci bulunduğunu kaydeden Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Doğada arı biterse insanın ömrü 4 yıl kısalır. Bunun için bu mesleğin doğru öğretilip, doğru yapılmasının sağlanması lazım. Devletimiz gençlere, özellikle kadın girişimcilere güzel teşvikler veriyor. Arıcılık hem ev ekonomisine hem ülkeye gelir kaynağı. Memleketimiz arı memleketi.”
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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt genç, yeni mezun ve kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ocak'ta desteğin 3'üncü fazını duyurmasıyla program müracaatlarının alınmaya başlandığını anımsatan Kurt, destek başvurularının 31 Mart'a kadar süreceğini söyledi.
Kurt, mikro ve küçük işletmeleri, 75 bin istihdam hedefiyle başlayan programa başvurmaya davet etti.
Bu destekle yeni mezun gençleri iş gücü piyasasına kazandırdıklarını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:<br><br>\"Hızlı Destek Programı ile hem mikro ve küçük işletmelere finansman sağlıyoruz hem de istihdam konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan gözbebeğimiz gençlerimizi istihdama dahil etmiş oluyoruz. Böylece gençlerimizin önünü açıyoruz...
Geçmişte iş başvurusunda bulunan gençlerden tecrübe şartı isteniyordu. Bizim hayata geçirdiğimiz programla tecrübesiz olanlar daha avantajlı. Bu ülkenin gözbebeği gençlerin istihdam edilmeleri, çalışıyor olmaları, aile bütçesine katkı vermeleri gerçekten çok önemli.\"
\"Ellerini çabuk tutsunlar\"<br><br>Kurt, program başvurularının iyi gittiğini ve belirlenen hedefe ulaşmak üzere olduklarını ifade ederek, \"Şu ana kadar 30 bin civarında işletme yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz e-Devlet üzerinden ödeme talebinde bulunuyorlar...
Ödemelere geçen hafta itibarıyla başladık. Ödemesini alan işletmelerimiz var. Başvurular hızlı bir şekilde artıyor. Bu sebeple destekten faydalanmak isteyen mikro ve küçük işletmelerimiz ellerini çabuk tutsunlar.\" dedi.
KOSGEB olarak KOBİ ve girişimcileri diğer konularda da desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Kurt, yerli ve milli üretimler için önemli destekleri olduğunu, yeni iş kurmak ve iş hayatına atılmak isteyen girişimcilere yönelik desteklerin de sürdüğünü bildirdi.
Kurt, proje bazlı desteklerle Türkiye'de Ar-Ge'nin güçlendirilmesi, cari açığın giderilmesi için katma değerli ürünlerin ülkede üretilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, \"Ar-Ge'ye vermiş olduğumuz rakamlar çok çok üst düzeyde ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli ve milli teknolojileri geliştirmek isteyen herkesin yanında oluyoruz.\" diye konuştu.
Elinizi çabuk tutun: Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketine başvurularda hedefi tutturmak üzere olduklarını belirterek, "Şu ana kadar 30 bin civarında işletme, yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Ödemelere geçen hafta itibarıyla başladık." dedi. Kurt "Destekten faydalanmak isteyen mikro ve küçük işletmelerimiz ellerini çabuk tutsunlar" ifadelerini kullandı.