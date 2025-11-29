Bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.