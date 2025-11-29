Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı

Bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı

16:1629/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Manisa’da polis aracı park halindeki TIR’a çarptı.
Manisa’da polis aracı park halindeki TIR’a çarptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut'un (34) şehit olduğu kazada yaralanan sürücü trafik polisi Hatice Ünal (24) da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım sabahı meydana gelen kazada, polis aracı yol kenarında park halinde duran TIR’a arkadan çarptı.

Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Alaşehir–Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı. Alaşehir’den Sarıgöl yönüne seyreden, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görevli trafik polisi Hatice Ünal’ın kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, aynı yönde yol kenarında park edilmiş olan 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



#Manisa
#polis
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?