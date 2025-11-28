Yeni Şafak
Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü, sağlık çalışanına 'Beni morga götürün' dedi

21:0628/11/2025, Cuma
DHA
Aksaray'da 3 promil alkollü Fikret A. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca, motosiklete ve ATV’ye çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, sedye ile hastaneye taşındığı sırada sağlık çalışanlarına “Beni morga götürün” dedi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tacin Mahallesi’nde meydana geldi. Fikret A. yönetimdeki 06 DMA 841 plakalı otomobil, park halindeki 68 AGF64 plakalı motosiklete, 34 EVZ 05 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da 42 AEZ 420 plakalı ATV’ye çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 Polisin yaptığı kontrolde 3 promil alkollü olduğu tespit edilen yaralı sürücü, ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan sedye ile indirilip, acil servisine taşınan Fikret A., sağlık çalışanlarına "Beni morga götürün" dedi.

 Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

'10 SANİYE İLE KURTULDUK'


Kazadan 10 saniye ile kurtulduğunu belirten hafif ticari aracın sürücüsü Sami Can (23), "Ben dükkandan çıkarken pencereden aracın gelişini gördüm. Önce motosiklete, sonra benim araca, daha sonra ATV’ye çarptı. Sıkıntılı bir durum yaşadık, yapacak bir şey yok. Ben telefonla konuşmak için dışarı çıkmıştım. Cana geleceğine mala geldi. 10 saniye ile kazadan kurtulduk” dedi.

