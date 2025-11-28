Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü, sağlık çalışanına 'Beni morga götürün' dedi

'10 SANİYE İLE KURTULDUK'





Kazadan 10 saniye ile kurtulduğunu belirten hafif ticari aracın sürücüsü Sami Can (23), "Ben dükkandan çıkarken pencereden aracın gelişini gördüm. Önce motosiklete, sonra benim araca, daha sonra ATV’ye çarptı. Sıkıntılı bir durum yaşadık, yapacak bir şey yok. Ben telefonla konuşmak için dışarı çıkmıştım. Cana geleceğine mala geldi. 10 saniye ile kazadan kurtulduk” dedi.