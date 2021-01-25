Bir yıl sonra yeni evdeler

Elazığ’da yaşanan ve Malatya’yı da etkileyen 6.8’lik depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye’nin en hızlı dönüşümü olarak kayıtlara geçen konutları yerinde gözlemlemek için dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la Elazığ’da bir araya geldik. Yerinde yaptığımız incelemelerde depremin hemen ardından TOKİ öncülüğünde başlatılan 26 bini aşkın deprem konutunda önemli mesafe alındığını gördük. 20 bin konutun yapılacağı ve bugüne kadar 2 bin 500’ünde yerleşimin başladığı Elazığ’da bugün de 5 bin 500 konutun teslimi gerçekleştirilecek. Geri kalan 12 bin konutun ise haziran ayına kadar hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

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Kışın soğuğunun hissedildiği Elazığ’da evlerini alan depremzedeler genel olarak memnun. İki ay önce 3+1 dairelerini aldıklarını ifade eden depremzede Şahin Ailesi, evlerine yeniden kavuşmaktan memnun olduklarını söyledi.

ELAZİĞ EKONOMİSİNİ CANLANDIRDI

Depremden etkilenen Malatya’da ise bugüne kadar 6 bin 300 konutun ihalesi yapılırken bin 200’e yakın konut tamamlandı. Geri kalan konutlar ise hazirana kadar teslim edilecek. İki şehirde yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulurken, teslim edilen konutlarda hak sahipleri alacakları yeni dairelerin sadece yüzde 60’ının parasını ödeyecek. Daireler iki yılı ödemesiz 18 yıl faizsiz şekilde yapılacak. Taksitler ise bölgesine göre 2+1’lerde aylık 600, 3+1’lerde aylık 700 TL’den başlıyor. Bazı hak sahiplerinin ise evlerini şimdiden 1.800 TL’ye kiraya verdiği öğrenildi. Elazığ’daki deprem konutlarının 13 bini rezerv alanlarda geri kalanları ise yıkılan konutların yerinde yapılıyor. Elazığ’da inşaası süren konutlarda incelemelerde bulunan Bakanı Murat Kurum, 8 bin konutu teslim ederek verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

4.764 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI

Aradan geçen bir yıl içerisinde gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin binayı inceledik. 4 bin 764 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elazığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür. Yaklaşık 100 bin Elazığlı kardeşimizin, çocuklarımızın hayatını ilgilendiren bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Murat Kurum (Ortada)

YERLİ MALZEME KULLANILDI

Konutlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edildi. TOKİ Başkanlığı tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanarak, ihtiyaç duyduğu malzemeleri büyük oranda bölge esnafından temin etti. “Elazığ ve Malatya’mızda toplam 26 bin yeni yuvamızı inşa ediyoruz” diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Bugün hamdolsun; Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, 6 ay gibi kısa bir sürede, tam 2.517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elâzığ’ımızda TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100’ü köy evi olmak üzere 1.195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz.”

Sırada yeni projeler var

Bakan Kurum, kısa süre önce Elazığ’da yaşanan 5.3 şiddetindeki depremden sonra orta hasardan ağır hasara geçen 3 bin 800 bağımsız bölüm tespit ettiklerini de söyledi. Kurum, “Bu konutlar için gereken çalışmalar en kısa sürede yapılacak. Yıkım, ihale ve inşa işlemlerine başlanacak” bilgisini aktardı.