Bir yılda 100 kez ambulans çağırdı: Devletten başka kimsem yok

Türkeli'ye bağlı Çatakgüney köyünde yaşayan ve köyü ile ilçe merkezi arasının bir saatlik mesafede olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Cemalettin Yalçın, “Böbrek, yüksek tansiyon ve bronşit hastasıyım. Çatakgüney’de devlet tarafından yapılan evde oturuyorum. Ambulans geliyor iki haftada bir. Böyle idare ediyorum. Devlet tarafından bin 100 lira veriliyor, başka bir gelirim yok. Onunla geçiniyorum" diye konuştu.