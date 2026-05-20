Biri denizde esir diğeri Libya’da ablukada

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından aktivistlerin katıldığı Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahaleleri sürerken, kara yardım hattı da Libya’daki siyasi bölünmenin hedefi oldu.
Geçtiğimiz yıl İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Güney Afrikalı aktivist Fatima Hendricks, bu yıl kara konvoyunda yer alırken Doğu Libya’daki Hafter güçlerinin engeliyle karşılaştı. Yeni Şafak’a konuşan Hendricks, “İsrail’in denizde uyguladığı korsanlığa şimdi Libya’daki siyasi bölünme eklendi” dedi.
Bu yıl kardeşi Qutb Hendricks’in de Gazze’ye deniz yoluyla ulaşmaya çalışan Temis gemisinde bulunduğunu belirten Hendricks, İsrail’in yine uluslararası sularda müdahalede bulunduğunu söyledi. “Kardeşim konusunda endişeli değilim” diyen Hendricks, “Biz vicdan sahibi insanlarız ve direnmeye devam edeceğiz. İsrail’in küresel vicdan hareketinden korkuyor. O kadar korkuyorlar ki uluslararası sularda insanları kaçırıyorlar” ifadelerini kullandı.