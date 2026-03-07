Yeni Şafak
Bitlis’te buzlanan yolda tır devrildi, çekici kara saplandı

Bitlis’te buzlanan yolda tır devrildi, çekici kara saplandı

22:577/03/2026, Cumartesi
IHA
Virajı alamayan tır yan döndü, çekici kara saplandı.
Virajı alamayan tır yan döndü, çekici kara saplandı.

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, yollarda kazalara neden oldu. Bitlis–Baykan karayolunda virajı alamayan bir tır yan dönerken, yardım için gelen çekici de karla kaplı zeminde ilerleyemeyerek kara saplandı. Trafik ekipleri, araçları kurtarmak için bölgede çalışma başlattı.

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bir tır, virajı alamayarak yan döndü.

Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Baykan karayolunda seyir halinde olan tır, virajı dönmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol üzerinde yan döndü. Olayın ardından bölgeye yardım için çağrılan çekici ise karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlanarak kara saplandı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, hem yan dönen tırı hem de kara saplanan çekiciyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle virajlı ve buzlanma riski bulunan yollarda hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.



#Bitlis
#Kar
#Kaza
