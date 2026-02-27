Nemrut Kalderası 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Bitlis’in doğal mirası Nemrut Kalderası, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsü kapsamında yeniden belirlendi.
Nemrut Kalderası’nın Milli Park tesciline ilişkin önemli aşamalardan biri olan yeni statü, yapılan bilimsel çalışmalar ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda hayata geçirildi. Kararla birlikte alanın doğal yapısının, biyolojik çeşitliliğinin ve ekolojik dengesinin korunması, aynı zamanda koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi hedefleniyor.
Valilik koordinesinde sürdürülecek çalışmalarla, Türkiye’nin önemli doğal miras alanlarından biri olan Nemrut Kalderası’nın korunması ve tanıtımının kararlılıkla devam edeceği de belirtildi.