Nemrut Kalderası 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Nemrut Kalderası’nın Milli Park tesciline ilişkin önemli aşamalardan biri olan yeni statü, yapılan bilimsel çalışmalar ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda hayata geçirildi. Kararla birlikte alanın doğal yapısının, biyolojik çeşitliliğinin ve ekolojik dengesinin korunması, aynı zamanda koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi hedefleniyor.