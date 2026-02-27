Yeni Şafak
Nemrut Kalderası 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Nemrut Kalderası 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

21:5327/02/2026, Cuma
IHA
Nemrut Kalderası’nın korunması ve tanıtımının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Nemrut Kalderası’nın korunması ve tanıtımının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bitlis’in doğal mirası Nemrut Kalderası, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsü kapsamında yeniden belirlendi.

Nemrut Kalderası’nın Milli Park tesciline ilişkin önemli aşamalardan biri olan yeni statü, yapılan bilimsel çalışmalar ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda hayata geçirildi. Kararla birlikte alanın doğal yapısının, biyolojik çeşitliliğinin ve ekolojik dengesinin korunması, aynı zamanda koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi hedefleniyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada,
"Yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda, Nemrut Kalderası’nın korunmasına yönelik süreç resmen tamamlandı. Milli Park sürecinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin doğal değerlerinin korunması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve alanın gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülecek"
denildi.

Valilik koordinesinde sürdürülecek çalışmalarla, Türkiye’nin önemli doğal miras alanlarından biri olan Nemrut Kalderası’nın korunması ve tanıtımının kararlılıkla devam edeceği de belirtildi.



