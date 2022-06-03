Biz hazırız: Suriye Milli Ordusu harekat için son hazırlıklarını yapıyor

 Harekat hazırlığı yapan SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri, 2 bin asker ve 150 askeri araçla tatbikat yaptı. Tatbikatta havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermileri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştireceği operasyon için geri sayım başladı. Özellikle Tel Rıfat, Münbiç, Aynel Arap (Kobani), Tel Tamir ve Ayn İsa’da terör örgütünün birinci savunma hattı, aralıksız top atışlarıyla yerle bir edildi. Terör örgütü, Münbiç ve Kobani’de yeraltı tünellerine çekilmeye başladı.

BİRİNCİ HAT ÇÖKERTİLDİ

Yapılacak harekatın ayak sesleri duyulma başladı. Terör örgütünün birinci savunma hattı top ve roket atışlarıyla imha edildi. Münbiç’in kuzeyindeki Muhsinli hattında bulunan PKK mevzileri ilk hedeflerden birisi oldu. Havan ve topçu atışları ile örgütün mevzileri tek tek vuruldu. El Bab’ın batısındaki Ebu Zindeyn geçiş noktası da obüslerle dövülen noktalardan biri.

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KARARGAHA SİHA BOMBASI

Öncelikli hedefler arasında bulunan Tel Rıfat’ta ise PKK’nın karargah olarak kullandığı bir bina SİHA ile vuruldu. Bina tamamen yıkılırken, ölü ve yaralı teröristler olduğu belirtildi. Halep’in kuzeyindeki El-Akibe, Sokanekê bölgeleri ile Deyr Cemal çevresinde bulunan PKK mevzileri ve Tel Tamr-Abu Rasin hattındaki 13 nokta da yoğun ateş altına alındı.

TOP ATIŞI ABD’Yİ KAÇIRDI

Aynel Arap’ta da askeri hareketlilik var. Milli Ordu unsurları şehrin güneydoğusunda, ABD’nin geri dönüş hazırlığı yaptığı Harab Aşk üssü çevresi ve örgütün tünelleri için beton taşıyan Fransız Lafarge fabrikasındaki mevzileri vurdu. Yerel kaynaklar, top atışlarının ardından ABD unsurlarının Harab Aşk üssünden çekildiğini iddia etti. Bir süre önce bölgeden çekilen Rusların da Tel Rıfat yakınlarındaki Kafr Nasih ve Kafr Naya bölgelerine döndüğü iddia ediliyor.

TÜNELLERE ÇEKİLİYORLAR

Teröristlerin şehir merkezlerindeki hareketliliği de zirve yaptı. PKK’lıların Aynel Arap’ta karargahlarını mahalle aralarına taşımaya başladığı, cephanelerin de tünellere çekildiği belirtiliyor. Terör örgütünün büyük sözde askeri merkezlerinin olduğu Münbiç’te de örgütün yeraltına indiği vurgulanıyor.

Biz hazırız

Önceki dört harekatta TSK ile omuz omuza savaşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Zekeriya Karslı, PKK’nın Münbiç’teki mühimmatlarını diğer bölgelere taşıdığını anlattı.

Zekeriya Karslı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, harekatın Münbiç ve Tel Rıfat’a yönelik olacağını duyurmasıyla sahada hareketlilik yaşandığını kaydeden Karslı, “Biz hazırız. Türk ordusuyla hareket edecek şekilde hazırlıklarımız tamam. Münbiç’e yakın bir noktada konuşlandık. Operasyon için devletler arasındaki görüşmeler bekleniyor. Rus karargahlarında da hareketlilik gözlemledik” dedi. PKK’nın Tel Rıfat ve Münbiç’te ne yapacağını bilmediğini anlatan Karslı, şöyle konuştu: “PKK’lıların rejime sığınma teşebbüsü var. Büyük korku içindeler. Sivillere saldırıyor, militanlara kendilerinin daha güçlü olduğu duygusunu empoze ediyorlar. Halbuki çökmüş durumdalar. Ayn el-Arab da özgürlüğüne kavuşturulması gereken bir bölge, teröristlerin merkezi. Orası da temizlenirse diğer bölgelerin yolu açılacak. Operasyonun başlaması ile PKK Rakka, Haseke, Deyrizor gibi işgal ettiği bölgelere kaçar. Harekat teröristlerle işbirlikçilerinin dengesini altüst edecek. Beşinci zafer yolda.”

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HALK PKK’YI İSTEMİYOR

Bölge halkıyla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Karslı, sivillerin PKK’yı istemediğini söyledi: “Halk bunlardan tiksiniyor, nefret ediyor. Sadece Türkmenler ve Araplar değil, Kürtlerin çoğu da zulme uğramış durumda. Herkes bunlardan kurtulmak istiyor. Halkın yüzde 95’inden fazlası bizi, Türkiye’nin gelmesini bekliyor.”

2 bin askerle tatbikat

Suriye Milli Ordusu (SMO) harekat için son hazırlıklarını yapıyor. Suriye’nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirildi. SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı. Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerinin kullanıldığı tatbikatta tank atışları da yapıldı.

SMO tarafından üretilen İHA keşif uçuşu gerçekleştirdi, yine SMO tarafından üretilen zırhlı araçlar da test edildi. Senaryo gereği hazırlanan PKK mevzilerinin terörden arındırıldığı tatbikata Suriye muhalefetinin Geçici Hükümet Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları da katıldı.

Evimin enkazı üstünde yaşamaya razıyım

PKK’nın evsiz bıraktığı Tel Rıfatlılar, ilçelerinin terörden temizlenmesini bekliyor. Rusya’nın hava desteğiyle Şubat 2016’da PKK’lı teröristlerin eline geçen Tel Rıfat ve çevresinden 250 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, Azez’de kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda 6 yılı aşkın süredir yaşam mücadelesi veriyor. Azez’e sığınan Tel Rıfatlılardan Beşir Allito, “Saldırılar sonucu ilçedeki evlerin tamamı kullanılmaz hale geldi. Hepimiz geri dönüş ümidiyle yaşıyoruz. Evimize ve eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Hep bu umutla yaşıyoruz” dedi. Çadırlarda yaşadıklarını anlatan Muhammed Allito ise “Hepimizin tek isteği Tel Rıfat’ın geri alınması. Evlerimiz yıkılmış bile olsa, orada enkazın üstüne çadır kurup yaşamaya razıyız” şeklinde konuştu. 13 yaşındaki Tel Rıfatlı Abdurrahman Ubeyid ise mahallede kuzenleriyle oyun oynadığı günleri çok özlediğini söyledi: “Tel Rıfat’taki evimiz yıkılmış olsa bile geri dönmek istiyorum. Yıkılan evimizi tamir ederiz.”